اعتذار من الحفيان لـ«تعليم مطروح» خلال جلسة عرفية (فيديو)

قدّم سعيد الحفيان، أحد أبناء قبائل مطروح، الثلاثاء، اعتذارًا إلى الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح وتيسير محمود، مدير مجمع عادل الصّفتي الابتدائي وسامية فرج وكيل المجمع التعليمي والعاملين بالمنظومة التعليمية بمطروح لما بدر منه من إساءات خلال انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ.وقال وكيل تعليم مطروح إن الاعتذار جاء بعد تدخل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح والعمدة محمد الحبون، رئيس مجلس العمد والمشايخ والحاج بلال السيوي والحاج أحمد الحبون والحاج مصطفى أبوقفة وفضل أبوقفة وعقب الجلسة الشرعية العرفية التي أقيمت في مجلس العمد والمشايخ.وقدم الحفيان اعتذاره للعاملين بالمنظومة التعليمية، لافتًا إلى أن المعلم المصري له قيمته السامية في المجتمع المصري، موضّحًا أنه على مدار حياته يكن كل احترام وتبجيل لحَمَلة رسالة الأنبياء والرسل إيمانًا منه بقيمة العلم والتعليم في تحقيق الرقي والتقدم للأُمم.