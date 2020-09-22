مصرع شابين قبل وصولهما إلى العمل بكفرالشيخ

لقى شابان مصرعهما خلال الذهاب إلى العمل بأحد المطاعم في حادث مروري بمحافظة كفرالشيخ، وتم نقل جثمانهما لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف النيابة التي أمرت بدفن الجثتين لعدم وجود شبهه جنائية.ويقيم الشابان عمرو علي رجب، 20 عامًا، وعمر أبوزيد عسل، 22 عامًا التي تربطهما صلة قرابة بقرية الورق، التابعة لمركز سيدي سالم، وكانا يستقلان إحدى الدراجات النارية في طريقهما للعمل بمطعم بكفر الشيخ حيث اصطدما بسيارة ربع نقل، أسفرت عن مصرعهما في الحال.كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أدى إلى مصرع شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى كفرالشيخ العام وتم تحرير المحضر رقم 3759، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.