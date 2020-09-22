3 خطوات للعناية بالبشرة تقدمها «ريهانا»

وخطوات "ريهانا" للعناية بالبشرة كالتالي:

قدمت النجمة العالمية ريهانا 3 خطوات لأكثر من 87 مليون متابع لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "انستجرام" من خلال فيديو عن العناية ببشرتها والمنتجات التى تواظب على استخدامها.ووفقًا لموقع "فوج"، هناك روتين للعناية بالبشرة، كل سيدة تستخدام منتجات بعينها، ليتم منح البشرة النضارة والإشراق المطلوب ويقلص حجم مسامات البشرة، بالإضافة إلى إزالة البقع الداكنة.وتستخدم النجمة منتجات غنية بحمض الهيالورونيك والنياسيناميد بتركيباتٍ نظيفةً خاليةً من الزيوت والجلوتين، متوافره على الموقع الإلكتروني الخاص بها اعتبارًا من 23 سبتمبر 2020 ولفترة محدودة.- تنظّيف البشرة بعمق من خلال استخدام منتج يزيل الأوساخ والزيوت والأتربة، مع عدم التسبب في الجفاف وتستخدم منتج بخلاصة الكرز الهندي وجوز الهند ليغذّي البشرة ويقدّم لها العناية المناسبة، من خلال بللها أولًا ثم يتم فركها للحصول على رغوة، ثمّ بدء الشطف صباحًا ومساءً.- استخدام التونر الخاص بالبشرة مع سيروم مما يحسن من المظهر العام ويعمل على تضييق مسامها ومكافحة اللمعان.- استخام مرطب وواق لأشعة الشمس،فهي تستخدم مستحضر يجمع بين الترطيب والحماية، ويكافح الشيخوخة أيضًا.