الأقصر تحتفل باليوم العالمى للسياحة

تستعد محافظة الأقصر للاحتفال باليوم العالمي للسياحة، يوم الأحد القادم الموافق ٢٧ من سبتمبر الجاري.وتتضمن فعاليات اليوم العالمى للسياحة بالأقصر عروضًا فنية سياحية بمعبد الكرنك يصاحبها الموسيقى، وذلك أمام قاعة الزوار بمعبد الكرنك.وسيشارك بالمراسم الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، ومسئولو السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.ومن جانبه أكد اللواء عماد أبو العزايم، سكرتير مساعد محافظ الأقصر، على التنسيق ما بين كل الجهات المنوطة بهذا الحدث العالمى ليتم تنفيذه بما يليق بمكانة الأقصر العالمية.من الجدير بالذكر أن الاحتفال بـ"يوم السياحة العالمي" يقام هذا العام تحت شعار "السياحة المستدامة.. أداة من أجل التنمية".