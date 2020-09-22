الرئيس الفلسطيني يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

يلقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خطابا هاما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 25 سبتمبر الجاري، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن خطاب الرئيس الذي سيلقيه خلال الدورة الـ 75 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيحدد الخطوات الفلسطينية القادمة لمواجهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق ومصالح شعبنا.وأضاف أن هذه الكلمة "ستعبر عن الموقف السياسي الفلسطيني الموحد، الذي كانت أولى خطواته هي عقد الاجتماع الموسع للأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى التأكيد على القرار الوطني المستقل الذي لم ولن نقبل المساس به إطلاقا".وأوضح "أبو ردينة" أن الرئيس الفلسطيني سيلقي كلمة الشعب الفلسطيني، ويؤكد على "الثوابت الوطنية التي لن تتغير مهما كانت الضغوط أو المخططات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، والتطبيع المجاني المخالف لكل قرارات القمم العربية والإسلامية".