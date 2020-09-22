خطوة بخطوة.. كيف تسعى الدولة لتنمية الصعيد بسواعد أبنائها؟

"الدستور" ترصد خطوة بخطوة عملية تنمية الصعيد بمساعدة أبنائها.

- مراحل تنفيذ برنامج التنمية

خارطة المشروع

تشغيل شباب الصعيد

يضع الرئيس السيسى تنمية الصعيد نصب عينيه منذ توليه المسئولبة، بتطوير البنية التحتية وشق الطرق والبكاري ومد خطوط الكهرباء وانشاء محطات تحلية مياه وتوصيل خدمة الصؤف الصحى حفاظا على الصحة العامة.في عام ٢٠١٨، سنت الدولة قانونًا لانشاء مشروعات عملاقة في الصعيد رقم 157 لسنة الذى يقضى بإنشاء "هيئة تنمية الصعيد".وينص القانون على ان هيئة تنمية الصعيد تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.وضعت الحكومة خارطة لتنفيذ برنامج التنمية تباعًا في محافظات الصعيد، وتم البدء بمحافظتي قنا وسوهاجـ وتولت وزارة التنمية المحلية المهمة في عام ٢٠١٧، بعد أن كان مسئولية وزارة الصناعة التجارة في ٢٠١٦.وسيتم الانتهاء من تنمية المحافظتين كما حددها البنك الدولي خلال خمس سنوات، تبدأ في يوليو 2017 وحتى يونيو 2022، بتمويل مشترك بين البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، وتساهم الحكومة المصرية بـ 457 مليون دولار.في ديسمبر 2017 اعتمدت لجنة تسيير البرنامج خطة المرحلة الأولى بمبلغ 2.1 مليار جنيهًا، (1.2 مليار جنيهًا لمحافظة سوهاج، 930 مليون جنيهًا لمحافظة قنا من تمويل قرض البنك، واعتماد جزئي لخطة مشروعات المكون المحلي (456 مليون جنيهًا لسوهاج و431 مليون جنيهًا لقنا).وبلغ إجمالي المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة حوالي 3707 مشروعات بالمحافظتين موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، كما تم تخصيص موازنة استثنائية لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بسوهاج وقنا.اعتمدت الحكومة خارطة المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال برنامج تنمية الصعيد حسب أهميتها، وقررت البدء بمشروعات مياة الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من يناير 2019 وحتى يونيو 2022 بقيمة 3 ملايين جنيه.وتلاها تطوير مشروعات تنمية المناطق الصناعية والتنافسية بقيمة 4 ملايين جنيه، كما سيتم تنفيذ دعم التكتلات الاقتصادية بتكلفة 2.5 مليون جنيه.وتهتم خطة تطوير الصعيد باستكمال مشروع إنشاء طرق تنموية وكبارى لربط محافظات جنوب الصعيد بالطرق الرئيسية شرق وغرب النيل لربط القرى والنجوع ببعضها وبالطرق الرئيسية لتسهيل حركة الـمرور وفتح محاور للتنمية، بتكلفة 50 مليون جنيه، واستكمال مشروع ازدواج ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى للاستفادة منه كطريق لتنشيط السياحة وفتح مجالات تجارية وإقامة مشاريع ووحدات سكنية جديدة على جانبى الطريق، تكلف 60مليون جنيه، واستكمال مشروع الطريق الإقليمى شرق النيل بطول 4.6كم حتى المنطقة الصناعية الجديدة بأسوان، بتكلفة 100 مليون جنيه.دشنت الحكومة عدة مبادرات لتشغيل شباب الصعيد في المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها، وكانت الانطلاقة في عام ٢٠١٧، عندما أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن مبادرة تشغيل شباب الصعيد في المشروعات القومية، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتوفير فرص عمل وتشغيل أكبر قدر من العمالة، خاصة أبناء محافظات الصعيد بهذه المشروعات التي تصنع تاريخًا جديدًا يفخر به كل المصريين.في ٢٠١٩، نفذت وزارة القوى العاملة ملتقى توظيف للشباب يوفر 12 ألف فرصة عمل للذكور والإناث، بحد أدنى في الأجر 1200 جنيه، أقصى 7000 جنيه، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".