«الذرية»: يجب التوازن بين زيادة الطلب على الطاقة وتغير المناخ

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العالم يواجه طلبا متزايدا على الطاقة، في نفس الوقت الذي يحتاج فيه إلى التعامل مع حقائق أزمة تغير المناخ، وهو ما يتطلب تحقيق التوازن بينهما.وقالت الوكالة الدولية - في بيان اليوم الثلاثاء، من مقرها بفيينا - "إنه لتحقيق أهداف تغير المناخ بحلول عام 2050 يجب إنتاج 90% من الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون، منوها بأن الطاقة النووية توفر حاليا ثلث الكهرباء منخفضة الكربون".وأشارت إلى أن المنتدى العلمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2020 يبحث في كيف يمكن للطاقة النووية أن تلعب دورا في التحول إلى الطاقة النظيفة، ويوفر التقدم التكنولوجي والعلمي في استخدام الطاقة الذرية إمكانات كبيرة لمساعدة البلدان على تحقيق أهداف المناخ العالمية وتطلعاتها الإنمائية.وكان المنتدى العالمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأ أعماله، في وقت سابق اليوم، على هامش انعقاد الدورة الـ64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حاليا في فيينا.