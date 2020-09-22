رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الذرية»: يجب التوازن بين زيادة الطلب على الطاقة وتغير المناخ

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:00 م
الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أ ش أ
طباعة
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العالم يواجه طلبا متزايدا على الطاقة، في نفس الوقت الذي يحتاج فيه إلى التعامل مع حقائق أزمة تغير المناخ، وهو ما يتطلب تحقيق التوازن بينهما.

وقالت الوكالة الدولية - في بيان اليوم الثلاثاء، من مقرها بفيينا - "إنه لتحقيق أهداف تغير المناخ بحلول عام 2050 يجب إنتاج 90% من الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون، منوها بأن الطاقة النووية توفر حاليا ثلث الكهرباء منخفضة الكربون".

وأشارت إلى أن المنتدى العلمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2020 يبحث في كيف يمكن للطاقة النووية أن تلعب دورا في التحول إلى الطاقة النظيفة، ويوفر التقدم التكنولوجي والعلمي في استخدام الطاقة الذرية إمكانات كبيرة لمساعدة البلدان على تحقيق أهداف المناخ العالمية وتطلعاتها الإنمائية.

وكان المنتدى العالمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأ أعماله، في وقت سابق اليوم، على هامش انعقاد الدورة الـ64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حاليا في فيينا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة فرض 190 جنيهًا رسوم دخول بوابة مرور الإسماعيلية

التحقيق مع 27 متهما فى التعدى على سيارة شرطة بالبدرشين

بداية من 17 أكتوبر.. تابع دروسك عبر تردد قناة مصر التعليمية

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

الصور

image description

عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

image description

تعيينات رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

image description

توسعة مدرستين في أسيوط للحد من الكثافةالطلابية

image description

الأحد.. بدء إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة أسيوط

image description

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: «صفر إصابات» مستحيل.. الفيروس لا ينتهي بعد ظهوره

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

موعد بدء فصل الخريف

«شمس المعارف الكبرى».. أخطر كتاب في التاريخ

هل غسل اليدين دون صابون عديم الفائدة؟

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-9-2020

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
"قبر" الخواطر
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
المزيد

الثقافة

«مجلس الشيوخ.. قراءة في المشهد السياسي» ندوة بـ«الأعلى للثقافة» غدًا

بـ45 جنيهًا.. عقد زواج يكشف مؤخر صداق سيد درويش والراقصة جليلة

تحف وملابس كلاسيكية.. مقتنيات متحف المركز القومي للمسرح (صور)

محمد حسن أفندى أول من خفض حروف العربية فى المطبعة من 900 إلى 28