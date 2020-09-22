دبلوماسي فرنسي: تركيا تنتهج سياسة خطرة في ليبيا

أكد مصدر دبلوماسي فرنسي، ان الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون، سيجري مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان قبل قمة بروكسل.وأشار المصدر الفرنسي، وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية، أن السياسة التركية في ليبيا خطرة وعليها تقديم توضيحات للاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن فرنسا تدعم المبادرة الألمانية للوساطة بين تركيا واليونان.وتنتظر تركيا قمّة رؤساء الاتحاد الأوروبي يومَي 24 و25 سبتمبر الجاري في بروكسل، بالتزامن مع تهديدات زعماء الاتحاد قبل 10 أيام في أجاكسيو بكورسيكا الفرنسية بفرض عقوبات على أنقرة، إن لم تبادر إلى سحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» من المنطقة التي تعتبرها اليونان تابعة لها.وبالفعل، قامت تركيا بخطوة تراجعية مُبديةً استعدادها للحوار، فيما بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدعوة إلى مفاوضات جادة وصريحة اعتبرتها تركيا تراجعًا فرنسيًا.