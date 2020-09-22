مطالب صوفية بترميم الأضرحة المهدمة وتعيين خلفاء للمقامات

طالب مريدو الطرق الصوفية، بضرورة ترميم الأضرحة والمقامات المهدمة وتعيين "خدام" وخلفاء للمقامات والأضرحة التي سيتم تجديدها وتطويرها، حتى يتم الحفاظ على هذه المقامات من أعمال الإهمال التى حدثت لها فى السابق من قبل وزارتي الآثار والأوقاف.وأضاف المريدون أن لجنة الأضرحة والمقامات تتبع لـ"الأوقاف"، إلا أن الوزارة لا تهتم بتجديد أي ضريح، وهذا ما حدث بشأن ضريح "ابن حجر العسقلاني" حيث لم تهتم به وزارة الأوقاف، الأمر الذي جعل بعض الجمعيات المهتمة بالتراث بالتعاون مع الطرق الصوفية تقوم بتجديده.وقال محمد القطب، عضو الطرق الصوفية، إن هناك حالة من الغضب بين مريدي الطرق الصوفية، بسبب مشكلات الأضرحة والمقامات المهدمة الموجودة في غالبية قرى ونجوع مصر، وإن هذه الأضرحة تحوى عددا كبيرا من أولياء الله الصالحين، ولذلك وجب على وزارتي الأوقاف والآثار التحرك لعلاج هذه المشكلة.وتابع "القطب" أن أتباع الطرق الصوفية يناشدون الوزارتين إنقاذ التراث الإسلامي من الانهيار والطمس، لأن أتباع الطرق الصوفية فى مصر لن يرضوا بذلك أبدًا.