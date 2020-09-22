رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انهيار مبنى بؤرة انفجار عين قانا بلبنان

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:50 م
انفجار عين قانا
انفجار عين قانا
أ ش أ
طباعة
تسبب الانفجار القوي الذي وقع بأحد المباني السكنية ببلدة "عين قانا" الواقعة بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، في أضرار بالغة داخل المبنى الذي حدث بداخله الانفجار على نحو أدى إلى انهياره بشكل شبه كامل، في حين طالت الموجة الانفجارية المباني السكنية التي تقع على مقربة من بؤرة الانفجار.

ولم يتبين حتى الآن بصورة رسمية السبب المؤدي إلى وقوع الانفجار، وسط تضارب كبير في المعلومات، غير أن شهود العيان من سكان المنطقة أكدوا أن المبنى الذي شهد الانفجار، تابع لـ«حزب الله» وأنه يُستخدم في تخزين الأسلحة والذخائر.

من جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن بعض المنازل المحيطة بالمبنى الذي حدث بداخله الانفجار، وقعت بها "تصدعات" وكذلك تحطم واجهاتها الزجاجية جراء الموجة الانفجارية، مشيرة إلى أن سكان البلدة أصيبوا بحالة من الاضطراب والهلع جراء قوة الانفجار.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن الانفجار تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية لاسيما في سماء محافظة النبطية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على القيمة الحقيقية لصفقة رمضان صبحي

مواعيد وقنوات عرض مسلسل حكايات بنات 5

مجلس الدولة: فصل الموظف متعاطي المخدرات نهائيًا من الخدمة

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

الصور

image description

عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

image description

تعيينات رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

image description

توسعة مدرستين في أسيوط للحد من الكثافةالطلابية

image description

الأحد.. بدء إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة أسيوط

image description

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: «صفر إصابات» مستحيل.. الفيروس لا ينتهي بعد ظهوره

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

موعد بدء فصل الخريف

«شمس المعارف الكبرى».. أخطر كتاب في التاريخ

هل غسل اليدين دون صابون عديم الفائدة؟

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-9-2020

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
"قبر" الخواطر
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
المزيد

الثقافة

«مجلس الشيوخ.. قراءة في المشهد السياسي» ندوة بـ«الأعلى للثقافة» غدًا

بـ45 جنيهًا.. عقد زواج يكشف مؤخر صداق سيد درويش والراقصة جليلة

تحف وملابس كلاسيكية.. مقتنيات متحف المركز القومي للمسرح (صور)

محمد حسن أفندى أول من خفض حروف العربية فى المطبعة من 900 إلى 28