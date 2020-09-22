رسميًا.. realme تطرح c15 "وحش الطاقة" و3 منتجات ذكية تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعى

◄ c15 الأفضل في الفئة الاقتصادية بكاميرا رباعية وبطارية 6000 مللي أمبير بسعر أقل من 3000 جنيه

ريلمي C15 وحش الطاقة.. ببطارية 6000 مللي أمبير مع كاميرا رباعة بأقل من 3000 جنيه

شاشة عملاقة وكاميرا رباعية فائقة الوضوح وأخرى أمامية للسيلفي لتجربة تصوير أكثر متعة



تصميم عصري مع أفضل معالج فى هذه الفئة السعرية



ساعة الذكية تراقب معدل ضربات القلب والاكسجين فى الدم مع 14 وضع رياضي



سماعة ريلمي Buds Q من تصميم جوزيه ليفي - المدير الفني لاستوديو ريلمي - بالتعاون مع بيت أزياء Hermès



في خطوة جديدة تؤكد نجاحها في امتلاك أحدث القدرات التكنولوجية المتطورة في مجال صناعة الهواتف الذكية وأدوات الاتصال ذات تقنيات الذكاء الاصطناعي، كشفت شركة realme العلامة التجارية الأسرع نموًا في العالم، عن 4 من أحدث منتجاتها الذكية الجديدة، إذانًا بإطلاقها رسميًا في السوق المصري.جاء ذلك خلال احتفالية الكترونية كبرى تم بثها عبر الموقع الرسمي لشركة realme ومنصاتها الاجتماعية، تابعها الآلاف حول العالم، ونخبة متميزة من ممثلي وسائل الإعلام وخبراء الهواتف الذكية في مصر- التزامًا بالإجراءات والتدابير الاحترازية الموصي بها- للحد من تداعيات انتشار فيروسCovid -19)).وكعادتها فاجأت realme متابعيها بمجموعة من المنتجات التي تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتلبي احتياجات وتطلعات كل شرائح المستهلكين خاصة الشباب، جاء على رأسها هاتف C15 الإصدار الأحدث من سلسلة هواتف C الاقتصادية والتي بلغ عدد مستخدميها حول العام أكثر من 13 مليون مستخدم وسماعات Buds Q، التي توفر تجربة استماع للموسيقى تصل إلى 20 ساعة متصلة وسماعات Buds Classic التي تدعم الصوت فائق الجودة بأحدث التقنيات الحصرية إلى جانب ساعة realme الذكية التي تقدم حزمة متكاملة من أحدث التطبيقات الترفيهية والطبية ، و14 وضع رياضي.يعد هاتف C15 الملقب بـ"وحش الطاقة" الخيار الأفضل للباحثين عن تجربة أداء فائقة الجودة دون انقطاع لأطول فترة ممكنة، حيث يأتي ببطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير، تمنح المستخدمين القدرة على إجراء مكالمات هاتفية لمدة 46.4 ساعة، وتشغيل لعبة بابجي لأكثر من 10 ساعات متواصلة، وتطبيق إنستجرام لأكثر من 23 ساعة ومشاهدة يوتيوب لقرابة 29 ساعة متصلة، فضلا عن إمكانية الاستمرار في وضع الاستعداد لمدة 57 يومًا مما يجعله الأفضل في هذه الفئة بسعر اقل من 3000 جنيه.realme عززت الهاتف بمجموعة من التطبيقات التي تحسن وتطيل عمر البطارية مثل تطبيق App Freezing وQuick Freeze، اللذان يقومان بتجميد عمل البرامج والتطبيقات الأقل استخدامًا، بالإضافة لوضع توفير الطاقة الفائق الذي يسمح باستخدام 5٪ فقط من البطارية لاستخدام تطبيقات "واتس اب" أو يوتيوب لما يقرب من ساعتين، كما دعمت الهاتف بشاحن سريع قدرة 18 وات، يقوم بشحن 25% من البطارية في 30 دقيقة فقط. بالإضافة إلى ذلك، يدعم C15 تقنية الشحن العكسي حيث يمكن لأي شخص شحن هاتفه أو أي منتج من المنتجات الذكية بسهولة، فهو يشبه الباور بانك.ويأتي C15 بشاشة عملاقة قياس 6.5 بوصة من نوع LCD full-screen، بدقة + HDيصل حجمها إلى 88.7% من واجهة الهاتف، مما يتيح للمستخدم تجربة الاستمتاع بالألعاب ومشاهدة الفيديوهات بمجال رؤية أوسع، مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الثالث.ولتجربة تصوير أكثر متعة يأتي C15 بـ كاميرا رباعية من الخلف وهو أول نموذج C يقدم كاميرا رباعية. مما يجعله خارج المنافسة في هذا القطاع، وتأتي الكاميرا الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، فائقة الوضوح مع فتحة عدسة كبيرة 2.2f تجعل الصور أكثر وضوحا، أما الكاميرا الثانية فهي للزاوية العريضة بدقة 8 ميجا بيكسل والثالثة عدسة أبيض وأسود بدقة 2 ميجا بيكسل والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل، مع وضع التصوير الليلي المُحدث والذي يجعل الصور الليلية أكثر إشراقًا ووضوحًا، بالإضافة للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل .وبالرغم من السعر المنافس لـC15 فإن realme قدمته بمعالج ميديا تيك هليو G35 ثماني النواة بقوة 2.3 جيجا هرتز مع تحسين البرمجيات ليجعل الهاتف أكثر سلاسة عند الاستخدام، وهو الأفضل في هذه الفئة السعرية، مع تصميم متدرج هندسي جذاب مستوحى من نمط الحياة اليومية للشباب، حيث يأتي الغطاء الخلفي للهاتف بشكل شبه المنحرف مقسم إلى 3 مناطق، تعمل على جلب الألوان بتدرجات مختلفة عند تغيير زاوية الضوء في كل منطقة، مع نقوش للمنحنيات تجعله أقل عرضة لبصمات الأصابع والخدش والانزلاق، وهو يأتي بلونين، أحدهما أزرق بحري والآخر فضي شبيه طائر النورس.ويأتي الهاتف بنسختين الأولى بسعة تخزين 64GB وذاكرة عشوائية 4GB RAM بسعر 2790 جنيها مصريا والثانية بسعة تخزين 128GB مع ذاكرة عشوائه 4GB RAM بسعر 2990 جنيه مصري وهو الهاتف الوحيد الذي يأتي بهذه السعة في هذه الفئة، مع مستشعر بصمة فائق السرعة وواجهة مستخدم قrealme UI الحديثة والمبنية على اندرويد 10، مع ميزة الوضع المزدوج لمشاركة الموسيقي.وكشفت realme خلال الاحتفالية عن 3 من أحدث منتجاتها من تقنيات الذكاء الاصطناعي وهي realme Watch ذات قدرات الاتصال الفائقة وتأتي realme watch باللون الأسود ويمكن تغيير الأشرطة الي اللون الأحمر أو الأزرق. تأتي الwatch بشاشة لمس ملونة كبيرة مقاس 1.5 سم، وحزمة من التطبيقات الترفيهية والطبية المبتكرة مثل مراقبة معدل ضربات القلب طوال 24ساعة، والسعرات الحرارية، ومراقبة مستوى الأكسجين في الدم، مع 14 وضع رياضي، بالإضافة لقدرتها على تلقي جميع الإشعارات الذكية بسعر 1299 جنيها مصريا.كما أطلقت realme الإصدار الأحدث من سماعات Buds Q المستوحاه من شكل الحصي التي تمنح مستخدميها تجربة استماع للموسيقى والأصوات المختلفة بجودة ACC فائقة الوضوح لمدة تصل إلى 20 ساعة متواصلة، وهو وقت كافٍ لمشاهدة 8 أفلام أو الاستماع إلى 400 أغنية، مع متوسط استخدام 3 ساعات يوميًا، وتأتي بلونين الابيض والاسود ومقاومة للمياة .بالإضافة لعناصر تحكم سريعة الاستجابة تُمكن المستخدم من الرد على المكالمات وإنهائها وتبديل الموسيقى وتنشيط وضع الألعاب عن طريق الإعدادات عبر تطبيق realme Link وتأتي Buds Q بسعر 699 جنيها مصريا، بالإضافة لسماعات Buds Classic ذات القدرات الفائقة في نقل الأصوات بأحدث التقنيات الحصرية والتى تأتي بسعر 159 جنيها مصريا.