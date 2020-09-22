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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الغوص» تطلق حملة لتنظيف قاع البحر بشرم الشيخ والغردقة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:26 م
حملة لتنظيف قاع البحر
حملة لتنظيف قاع البحر
فاتن غلاب
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أطلقت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية دعوة لجميع أعضائها ومتابعيها للاحتفال باليوم العالمي للتنظيف، بمشاركة العديد من مراكز الغوص في مدينة شرم الشيخ، ودهب والغردقة، ونظف الغواصون قاع البحر واستخرجوا النفايات البحرية وخيوط الصيد، وقام المشاركون بتنظيف المخلفات من الشواطئ.

وجاء ذلك بالتعاون مع مركز "بابلز تيم دهب" بحضور الغرفة والممثل الرسمي لليوم العالمي للنظافة في مصر أحمد فتحي وحزب "مستقبل وطن"، وتم تنظيم حملات تنظيف في 7 أماكن مختلفة في مدينة دهب مع مركز فانتسيا دايفرز دهب، بيدون دايفرز، أدفنشر سبوت، سكوبا سيكرز دهب ومدرسة فيوتشر، وتتقدم الغرفة بالشكر لجميع مراكز الغوص المشاركة من دهب، أوركا دايف، سيركل دايفرز دهب وميراج دايفرز دهب.

والمراكز المشاركة من شرم الشيخ، مركز سيركل دايفرز، ريف أوازيز، دايفينج أند ديسكوفري، كالي دايفينج، كمل دايفينج، أنثياس دايفرز، أوناس دايف ومركز واتر لاند 3. ومن محافظة الغردقة مركز كريزي وايفز 1.

تهدف هذه الحملة على حماية البيئة البحرية ونشر الوعي البيئي للحفاظ على البحر الأحمر كمقصد للسياحة المستدامة ومصدر للدخل القومي وكأحد أجمل المقاصد السياحية التي تبهر الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

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