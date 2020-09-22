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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أخر موعد للتقديم على التحويل الإلكترونى بين المدارس

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:28 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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مازال التحويل الإلكترونى بين المدارس مستمر فى بعض المحافظات، وقد انتهى فى محافظات أخرى، فالتحويل بين المدارس مازال مستمر فى محافظة المنوفية على أن ينتهى خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما إنتهى التحويل فى محافظتى القاهرة والجيزة والقليوبية، وقد قام أغلب أولياء الأمور بكتابة الرغبات والعمل على اختيار المدارس التي يريدون التحويل فيها، وقد ظهرت النتائج فى شهر أغسطس ومستمرة فى الظهور حتى شهر سبتمبر الجاري.

شروط التحويل الالكترونى بين المدارس

-  اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافة عالية على مسئوليته.

-  اللجنة الخاصة بالتحويلات المشكلة بالادارة التعليمية تلبي إحدى الرغبات طبقًا للكثافات.

-  لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

-  متابعة النتائج هى مسئولية ولى الأمر

-  على ولى الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يومًا من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل ملغى.

-  المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة إثبات قيد تخرج من كي جي 1 وشهادة ميلاد أصلية.

-  المرحلة الإعدادية يكون معها بيان نجاح للصف السادس الابتدائية وشهادة ميلاد أصلية.

-  المرحلة الثانوية يكون معها بيان نجاح من الإعدادية وشهادة ميلاد أصلية

 

نتيجة التحويل الالكترونى بين المدارس

تظل نتائج التحويل مستمرة فى الإعلان خلال شهرين أغسطس وسبتمبر وتعلن على مراحل مختلفة وعلى ولى الأمر متابعتها من خلال الموقع الرسمي للمديرية أو الوزارة أول بأول ومعرفة النتائج حتى يتمكن من معرفة المعلومات الخاصة به ونتيجة تحويل ابنه.


تعليمات هامة بخصوص التحويل الالكترونى بين المدارس

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من التحويلات التى تتم فى إطار خارج التربية والتعليم أو ليست إلكترونية، وقالت الوزارة أنها ليس مسئولة عن هذه التحويلات وأضافت الوزارة فى بيانات صحفية أن لا يجوز التقديم بطلب تحويل مرتين بالإضافة إلى أن استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق، وأكدت الوزارة أنه فى حالة وجود أى تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها ، وقالت وزارة التربية والتعليم أن التحويل الالكتروني يتيح التسجيل فى التحويلات بين المدارس الكترونيًا لجميع الطلاب وأولياء الأمور، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد فى 17 أكتوبر المقبل.

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