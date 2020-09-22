رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدستوري الجزائري»: إنشاء المحكمة الدستورية يهدف لتفادي شلل المؤسسات

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:37 م
كمال فنيش
كمال فنيش
أ ش أ
طباعة
قال كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري بالجزائر (أعلى هيئة دستورية بالبلاد)، إن المحكمة الدستورية التي ينص على إنشائها الدستور المعدل تعد قيمة مضافة، ومن صلاحياتها التدخل في النقاش السياسي لتفادي شلل المؤسسات الدستورية مما من شأنه أن يجر البلاد إلى أزمات سياسية لا تحمد عقباها.

وأضاف فنيش في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن هذه المسألة تعد من أهم ما يميز المحكمة الدستورية التي ينص على إنشائها مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر المقبل.

وأوضح أنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية من قبل الجهات المخولة قانونا (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة) من أجل تفسير الأحكام الدستورية وهو ما من شأنه المحافظة على استقرار البلاد وتجنيبها الكثير من الأزمات التي قد تنجم عن أي لبس أو سوء تفسير وبالتالي المساهمة في ضمان عدم استيلاء أو اعتداء أي سلطة، عن قصد أوعن غير قصد، على صلاحيات أخرى".

وأوضح أن ذلك من شأنه التعزيز من ركائز الديمقراطية من خلال حرص المحكمة الدستورية على احترام الدستور وهي التي ستضطلع بدور الحكم وضامن الاستقرار بين السلطات الثلاث.

وقال "ستعمل هذه الهيئة الدستورية المستحدثة ضمن الدستور القادم على الحفاظ على التوازن بين السلطات والفصل المرن بينها مع حماية أبرز المبادئ الديمقراطية المكرسة فيه والتي تشمل تداول السلطة وصون حقوق وحريات المواطن وحماية المعارضة".

وأوضح أن المحكمة الدستورية هي مؤسسة مستقلة تسهر على ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، وهي مهام أساسية تخول للمحكمة الدستورية حقيقية توفير الضمانات لضبط الحياة العامة في الجزائر.

واعتبر فنيش أن إنشاء عدد من المؤسسات الرقابية أو الاستشارية ضمن الدستور المقبل خطوة تنم عن الرغبة الصادقة في الاستجابة للمطالب الشعبية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جماهير «التعاون» تطالب بإقالة رئيس النادي بسبب «كارتيرون»

مجلس الدولة: فصل الموظف متعاطي المخدرات نهائيًا من الخدمة

تعرف على القيمة الحقيقية لصفقة رمضان صبحي

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

الصور

image description

عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

image description

تعيينات رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

image description

توسعة مدرستين في أسيوط للحد من الكثافةالطلابية

image description

الأحد.. بدء إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة أسيوط

image description

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: «صفر إصابات» مستحيل.. الفيروس لا ينتهي بعد ظهوره

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

موعد بدء فصل الخريف

«شمس المعارف الكبرى».. أخطر كتاب في التاريخ

هل غسل اليدين دون صابون عديم الفائدة؟

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-9-2020

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
"قبر" الخواطر
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
المزيد

الثقافة

«مجلس الشيوخ.. قراءة في المشهد السياسي» ندوة بـ«الأعلى للثقافة» غدًا

بـ45 جنيهًا.. عقد زواج يكشف مؤخر صداق سيد درويش والراقصة جليلة

تحف وملابس كلاسيكية.. مقتنيات متحف المركز القومي للمسرح (صور)

محمد حسن أفندى أول من خفض حروف العربية فى المطبعة من 900 إلى 28