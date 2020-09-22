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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«يونس»: البرلمان المقبل يحتاج أدوات تناسب تحديات الوطن

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:56 م
مروان يونس
مروان يونس
صقر محمد
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قال مروان يونس، المستشار السياسي السابق لائتلاف "دعم مصر" الانتخابي، إن مجلس النواب القادم سيكون أمامه ملفات مصيرية ومهمة على جميع النواحي التشريعية لبناء المستقبل، وضمان حياة كريمة للمصريين.

وأضاف "يونس" في تصريحات لـ"الدستور"، أن أهم القوانين التي سيناقشها المجلس المقبل هو قانون الإدارة المحلية، الذي لم يتم الانتهاء منه طوال فترة انعقاد المجلس المنقضي مدته، ما أدى لغياب تلك المجالس المحلية، التي تساعد في نهضة المحليات، وغيابها يُعطي فرصًا أكثر لزيادة الفساد الذي لم يلقي أي رقابة أو محاسبة، مؤكدًا أن المجلس سيجمع نخبة كبيرة من الشباب الذين سيقع على عاتقهم زيادة الاهتمام بالقضايا المجتمعية والعمل بجدية على صياغة التشريعات اللازمة ورقابة الحكومة في رفع أثار الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، لعدم إحداث أي حالة من حالات الشك في تأخر جني أي من ثمار الإصلاح.

وشدد المستشار السياسي السابق لائتلاف "دعم مصر" الانتخابي على أهمية عودة بث جلسات البرلمان حتى يستطيع المواطنون الوقوف على جودة اختياراتهم، ليكون التواصل أولًا بأول بين المواطن ونائبه، ويمتلكون أدوات المتابعة والمحاسبة اللازمة، مُشددًا على أن وظيفة النائب مسئولية كبيرة، ولابد أن يكون أداؤه مناسبًا لدقة التحديات التي يشهدها الوطن سواء التنموية أو السياسية أو الخارجية.

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