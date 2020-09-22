انطلاق «100 مليون صحة» لعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بالغربية

أطلق الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مبادرة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى بالمحافظة، والتي تأتي ضمن المبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة» لفحص وعلاج المواطنين بالمجان، وذلك لمدة ثلاث شهور يتم الكشف بالوحدات والمراكز والمستشفيات الطبية، وتستهدف الفئة العمرية من بين 18 إلى 60 سنة.ووجه بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التطهير المستمر للمساجد والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.وأشار إلى دور الرائدات الريفيات بعمل دعاية وحشد المواطنين الاستفادة من الخدمات المقدمة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر للأمراض المزمنة الضغط والسكر والاعتلال الكلوى.