أسعار مجموعات التقوية بالمدارس لجميع المراحل الدراسية

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي إلى عودة مجموعات التقوية من جديد وأن يعتمد عليها الطالب بشكل رسمي بديلًا عن السناتر والدروس الخصوصية والتى قامت بغلقها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بسبب إنتشار فيروس كورونا، وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مجموعات التقوية سيكون لها شكل جديد مختلف عن السنوات الماضية.





اسعار مجموعات التقوية بالمدارس 2021

وفقًا لتصريحات صحفية أطلقها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فقد قال إن ثمن الحصة سيكون من 15 إلى 80 جنيهًا ويتم تقسيمها حسب المرحلة الدراسية، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد تحسن ملحوظ فى الحالة المادية للمعلم، وأشار أنه يوجد طرق ونماذج اقتصادية من خلال مجموعات التقوية تعمل على تحسين الحالة المادية للمعلم، مشيرًا إلى أن المعلم من الممكن أن يصبح مليونير وأن يقوم بتحصيل 3000 جنيهًا فى ساعتين من خلال مجموعات التقوية.

حصيلة المعلم من مجموعات التقوية 2021

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن حصيلة المعلم من مجموعات التقوية أو المنصات الالكترونية أو غيرها قد تغيرت عن القديم فقد تصل النسبة من 70 إلى 80% تذهب هذه للمعلم ومجهوده مع الطلاب فى الشرح، مشيرًا فى تصريحات تلفزيونية له من قبل أن الدولة مهتمة بالمعلمين وأيضًا برفع مستواهم المادى وتعديل الأجور وغيرها من الأمور المهمة التى تتعلق بالمعلمين فهم أولوية فى العملية التعليمية وفى النظام الجديد للتعليم المطبق على الثانوي وعلى مرحلة رياض الأطفال.





الآلية الخاصة بـاختيار معلمي مجموعات التقوية 2021

وفقًا للآلية التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والخاصة بمجموعات التقوية، فقد قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين أن المعلم الذي يعطى مجموعات التقوية لابد وأن يكون تربويًا حتى وإن كان لا يعمل فى وزارة التربية والتعليم، ولابد أن يكون المعلم حاصل على رخصة مزاولة المهنة.





وأشار حجازى فى تصريحات له أن المعلم الذي يختاره أكثر من 10 طلاب فيمكن له عمل مجموعة تقوية ، مشيرًا إلى أن فور تعديل القرار الوزارة الخاص بالمجموعات المدرسية ستم الإعلان عنه رسميًا وإعلان كافة التفاصيل الخاصة به، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيعمل على عودة هيبة المعلم وعودة هيبة المدرسة مرة أخرى والقضاء تمامًا على منظومة الدروس الخصوصية.