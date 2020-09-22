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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شيركو حبيب: اعتداء تركيا على أكراد العراق أمر مرفوض دوليا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:30 م
شيركو حبيب
شيركو حبيب
مروة عنبر
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قال مسئول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى فى القاهرة شيركو حبيب إن اعتداءات الحكومة التركية على الأراضي العراقية بذريعة وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني في العراق، وهو أمر مرفوض دوليا تماما، مؤكدا أن تركيا ولا غيرها تستطيع القضاء على الشعب الكردي أو التعامل مع العراقيين كافة دون لغة حوار.

وأضاف حبيب؛ خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المسألة الكردية فى تركيا لا حل لها دون منح الشعب الكردي كافة حقوقه، إلا أن أردوغان وحزب العمال ينقلان صراعهما خارج حدود بلديهما، وتسببا فى ترويع الآمنين فى كردستان العراق وهدم البنية التحتية للإقليم، مطالبا القوى الدولية والأمم المتحدة بحل الأزمة حتى لا تخرج من السيطرة

وأشار حبيب؛ إلى أن الحضور الدولي والأوروبي إلى بغداد وأربيل كبير ويمثل قوة دبلوماسية مضافة للعلاقات مع دول الاتحاد وغيرها، وهى فرصة للقضاء نهائيا على الإرهاب ودعم سيادة واستقلالية القرار العراقي، وإعادة تعمير وبناء ما دمرته الحرب، والمساهمة في حلحلة الخلافات بين المركز والإقليم، واصفا بغداد بالمدينة العريقة وأربيل بالمجتمع الديمقراطي المتسامح، مع الآمال المشتركة لحل الخلافات بين الجانبين على أساس الدستور.

وأكد مسئول الحزب الديمقراطى الكردستانى فى القاهرة؛ أن زيارة رئيس الوزراء العراقي الكاظمي الأخيرة إلى أربيل يحيطها التفاؤل بإنهاء الخلافات لصالح عموم العراق، وأن لقاءاته مع الزعيم مسعود بارزاني ورئيسي الإقليم والحكومة سببا في فهم مشترك للخلافات وإيجاد حلول دستورية لها، مشيرا إلى حاجتها إلى آليات اتفاق وخطوات تنفيذية، كتسليم واردات النفط والمكارك ورواتب البيشمركة وتطبيق المادة ١٤٠ من الدستور الخاصة بالمناطق الكردية خارج الإقليم.

وحذر حبيب؛ من أن أوضاع العراق وإقليم كردستان لا تحتمل ظهور موجة ثانية من كورونا، رغم استعدادات بغداد وأربيل لها، لكن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا تحتمل مزيدا من الأزمات الطبيعية والصحية.

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