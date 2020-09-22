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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب الجامعات والمعاهد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:00 م
تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة
نعمات مدحت
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ساعات قليلة وتٌغلق بوابة الحكومة المصرية تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2020 الحاصلين على الثانوية العامة، والمعاهد الحكومية، بعدما أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا بمد فترة التسجيل يوما واحد، وفقا للجدول الزمني، والذي كان من المفترض أن ينتهي أمس الاثنين 22 سبتمبر الجاري.


غلق تنسيق المرحلة الثالثة 2020 في السابعة

ويشار إلى أن باب التنسيق يغلق أبوابه في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري، وسيتم إنهاء عملية فرز الرغبات التى تقدم بها الطلاب على مدار 6 أيام من قبل اللجنة العليا للتنسيق خلال الساعات القادمة.


أسباب مدة فترة تنسيق المرحلة الثالثة 2020

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدة فترة التنسيق حرصًا منها على مصلحة الطلاب الذين حصلوا على درجات تظلم في إعادة تصحيح المواد، إضافة إلى تصحيح الرغبات لمن يريد من الطلاب أن يبدل رغباته مرة أخرى، ويختار كلية أخرى غير الذي قام بكتابتها في المرة الأولى.

وتعتبر المرحلة الثالثة للتنسيق هي جملة من الطلاب المتبقين من المرحلتين الأولى والثانية الناجحين في الدور الأول، إضافة إلى طلاب الدور الثاني.

وبلغ عدد الطلاب في المرحلتين العلمية والأدبية الذين تقدموا في مرحلة التنسيق الثالثة لتسجيل رغباتهم 86 ألفا و165 طالبا وطالبة، وأما الطلاب الذين نجحوا في الدور الثاني في امتحانات الشهادة الثانوية العامة سيتم إضافتهم بعد إعلان النتائج وفقا لما صرحت به وزارة التعليم العالي.


موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020

وأما عن خطوات الحصول على نتيجة تنسيق للمرحلة الثالثة في: يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالتنسيق على بوابة الحكومة  من خلال رقم جلوس الطالب، وسيظهر بعد الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب وفقا لمجموعة، وعلى الطالب أن يطبع بطاقة الترشيح حتى يستطيع أن يقدم بها في الكلية أو المعهد الذي جاء له وفقا للتنسيق.

وعلى مدار المرحلة يقوم الطلاب بالاطلاع والتعرف على العديد من الروابط للمواقع التي يتم عليها التسجيل تجنبا للأخطاء.

ويذكر أن المرحلة الثالثة لتنسيق رغبات طلاب الجامعات والمعاهد، 2020 بدأ يوم الخميس الماضي 17 سبتمبر الجاري ، وتنتهي اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر، واستمرت لمدة 6 أيام.


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