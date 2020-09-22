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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«يونيفورم» جديد لسائقى «الحنطور» فى أسوان

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:46 م
يونيفورم سائقي الحنطور
يونيفورم سائقي الحنطور
أسوان_إسراء توفيق
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وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتوفير زي موحد لسائقى عربات الحنطور، بجانب توفير غطاء للعربة، وذلك على نفقة المحافظة لإظهارها بالشكل الجمالي المطلوب أمام الضيوف والزائرين.

وجرى الاستقرار على اختيار اللون الأزرق للزي والغطاء والمطبوع عليه شعار المحافظة، وتسليمها لكل سائقي عربات الحنطور بإجمالى 280 زيَّا وغطاء.

وجاء ذلك من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء ولاسيما مع الاستعدادات الجارية لاستقبال الموسم السياحي الجديد.

وتفقد المحافظ عربات الحنطور فى حضور العميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد، وأيضًا مديرى المرور والمواقف ورئيس نقابة سائقى الحنطور، حيث أشاد اللواء أشرف عطية بالمظهر الحضارى الذى أصبحت عليه هذه العربات وهو الذى يتوازى مع ما يتم من جهود متواصلة لتنفيذ مشروع التطوير الشامل لميدان المحطة والسوق السياحى وحديقة درة النيل لتحويل عاصمة الشباب إلى بانوراما جمالية فى مختلف عناصرها ومكوناتها، وبالتالى تكون فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها.

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