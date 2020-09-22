عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

قام أحد المنتسبين لأعضاء هيئة التدريس، بجامعة أسيوط، بالتبرع لإحدى الطالبات من ذوى الإعاقات الحركية، بكرسى متحرك لتسهيل الوضع عليها في الذهاب لكليتها.واستقبل الدكتور، شحاتة غريب شلقامى، نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب، الطالبة بالفرقة الثالثة، بقسم الجغرافيا، بكلية الآداب، من ذوى الاحتياجات الخاصة، ومن المترددين على قطاع شئون التعليم والطلاب، وذلك لتقديم كرسي متحرك كتبرع من فاعل الخير، والذي رفض الإفصاح عن هويته.وقال غريب، إن دعم ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة هو أولوية قصوى لإدارة الجامعة وهو ما انعكس أثره في تطوير الخدمات المقدمة لهم والاهتمام بتحسين سبل الرعاية المقدمة لهم، كاشفًا عن أن الجامعة تواصل قرارها السابق إعلانه والخاص بإعفاء الطلاب المغتربين من شروط المدينة الجامعية، وذلك للتيسير عليهم الإقامة خلال سنوات دراستهم بالجامعة.وقد أوضح الدكتور محمد حسين موسى، المدرس بكلية الحقوق وعضو اللجنة العليا للأنشطة الطلابي،ة أن توفير الكرسي جاء تلبية لحاجة الطالبة والتي تعانى من شلل رباعي يعيق قدرتها على التحرك بشكل طبيعي.