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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صدقى»: التكليفات الرئاسية تهدف لتعظيم المقومات العالمية بسانت كاترين

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:27 م
عمرو صدقى
عمرو صدقى
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، خاصة فيما يتعلق بتطورات التخطيط العمرانى لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، ومنها مشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" فى محيط جبلى موسى وسانت كاترين.

وطالب "صدقى" فى بيان له أصدره اليوم، من الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى التى أكد فيها ضرورة التنسيق بين كل أجهزة الدولة المعنية لتعظيم المقومات السياحية العالمية الفريدة التي تتميز بها هذه المنطقة ولخروج المشروع على نحو يتسق مع تاريخ تلك البقعة المقدسة من أرض مصر.

وقال النائب عمرو صدقى إن نجاح الحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن ملف التخطيط العمرانى لمنطقة محيط جبل موسى سانت كاترين سيجعلها واحدة من أهم المعالم السياحية العالمية داخل مصر، والتى سوف يتوافد إليها السياح من مختلف دول العالم، مؤكدا أن منطقة محيط جبل موسى وسانت كاترين تحظى باهتمام كبير من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ولكن الأمر يتطلب من الحكومة إعداد خطة شاملة وبتوقيتات زمنية واضحة ومحددة مع تدبير الموارد المالية اللازمة لإعادة التخطيط الحضارى لهذه المنطقة المقدسة التى يتطلع سياح العالم إلى زيارتها والتمتع بمقوماتها الروحانية.

وأكد النائب عمرو صدقى على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات حتى تكون هذه المنطقة مدينة روحانية استشفائية لما تتمتع به من مقومات طبيعية، وفى مقدمتها النباتات والأعشاب الطبية النادرة، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ التام على الطابع التاريخى للأماكن الروحانية داخل هذه المنطقة الفريدة التى ليس لها مثيل على مستوى العالم كله.

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