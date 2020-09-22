دوى انفجار ضخم في عين قانا جنوب لبنان (فيديو وصور)

سمع دوي انفجار قوي في أرجاء جنوب لبنان، قبل قليل، فيما لم تعرف بعد أسبابه.وتشهد المنطقة الواقعة ما بين جباع وعين قانا في إقليم التفاح سحبا دخانية مرتفعة، وتتحدث معلومات أولية أن ما حصل هو انفجار بمحطة بنزين واقعة بين عين قانا وكفرفيلا، وفقا لموقع «لبنان 24».وأفاد الموقع اللبنانى بوقوع أضرار كبيرة دون معرفة ما إذا كان هناك إصابات.