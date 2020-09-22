رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مبادرة كلنا واحد ترفع أعباء محدودي الدخل قبل الدراسة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:07 م
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
شيماء حسين
طباعة
تعد المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات الدراسية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحدى أبرز جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية قبيل بدء العام الدراسي الجديد. 

بدء مبادرة كلنا واحد وتستمر لمدة شهر 

توفر وزارة الداخلية من خلال شوادر ومنافذ بيع تغطي كافة أنحاء الجمهورية المستلزمات المدرسية، وذلك اعتبارًا من 17 سبتمبر الجاري ولمدة شهر حيث يتم بيعها بأسعار مخفضة تصل 30 ٪ عن أسعار السوق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادات السياسية لرفع الأعباء عن محدودى الدخل من المواطنين ودعما من وزارة الداخلية لتفعيل مبادرات الإنسانية وبناء جسور الثقة والتعاون بين الجمهور.

الإجراءات الاحترازية بشوادر مبادرة كلنا واحد

تعمل وزارة الداخلية على تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية بشوادر مبادرة كلنا واحد حيث تجبر مرتادي منافذ البيع على ارتداء الكمامة الواقية والتعقيم قبل الدخول والخروج منعا لتفشي فيروس كورونا بين المواطنين.

كما تعمل وزارة الداخلية على تعقيم كافة منافذ البيع ثلاث مرات يوميا للتأكد من النظافة والتعقيم مع منع التكدس والزحام قدر المستطاع بين المواطنين لضمان سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

تعاون الداخلية مع مصنعي الزي المدرسي لتوفير المتطلبات المدرسية

عقدت وزارة الداخلية لقاءات متعددة بين أصحاب السلاسل التجارية الكبري على مستوى الجمهورية وممثلي الغرف التجارية ومنتجي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى لتوفير كافة متطلبات العام الدراسي الجديد بجودة عالية بشوادر مبادرة كلنا واحد.

وذلك من خلال طرحها في منافذ بيع ثابتة أو سيارات متحركة، تغطي جميع محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة. 

مبادرة كلنا واحد تلاقى استحسان الجماهير

أعرب المواطنين عن امتنانهم بمبادرة " كلنا واحد" والتي تعرض منتجات دراسية ممتازة الخامات وبأسعار تتناسب مع محدودي الدخل وعبروا عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية المساهمة في رفع أعباء الأسر المصرية.

اقرأ ايضا

موعد بدء فصل الخريف

كيفية التسجيل في الدبلومة الأمريكية 2020 .. وموعد اختبار الـ EST

خطوات تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

موضوعات متعلقة

«علمية كورونا»: «صفر إصابات» مستحيل.. الفيروس لا ينتهي بعد ظهوره

حقيقة فرض 190 جنيهًا رسوم دخول بوابة مرور الإسماعيلية

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

الصور

image description

عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

image description

تعيينات رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

image description

توسعة مدرستين في أسيوط للحد من الكثافةالطلابية

image description

الأحد.. بدء إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة أسيوط

image description

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: «صفر إصابات» مستحيل.. الفيروس لا ينتهي بعد ظهوره

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

موعد بدء فصل الخريف

«شمس المعارف الكبرى».. أخطر كتاب في التاريخ

هل غسل اليدين دون صابون عديم الفائدة؟

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-9-2020

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
"قبر" الخواطر
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
المزيد

الثقافة

«مجلس الشيوخ.. قراءة في المشهد السياسي» ندوة بـ«الأعلى للثقافة» غدًا

بـ45 جنيهًا.. عقد زواج يكشف مؤخر صداق سيد درويش والراقصة جليلة

تحف وملابس كلاسيكية.. مقتنيات متحف المركز القومي للمسرح (صور)

محمد حسن أفندى أول من خفض حروف العربية فى المطبعة من 900 إلى 28