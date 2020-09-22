مبادرة كلنا واحد ترفع أعباء محدودي الدخل قبل الدراسة

تعد المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات الدراسية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحدى أبرز جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية قبيل بدء العام الدراسي الجديد.





بدء مبادرة كلنا واحد وتستمر لمدة شهر

توفر وزارة الداخلية من خلال شوادر ومنافذ بيع تغطي كافة أنحاء الجمهورية المستلزمات المدرسية، وذلك اعتبارًا من 17 سبتمبر الجاري ولمدة شهر حيث يتم بيعها بأسعار مخفضة تصل 30 ٪ عن أسعار السوق.





يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادات السياسية لرفع الأعباء عن محدودى الدخل من المواطنين ودعما من وزارة الداخلية لتفعيل مبادرات الإنسانية وبناء جسور الثقة والتعاون بين الجمهور.





الإجراءات الاحترازية بشوادر مبادرة كلنا واحد

تعمل وزارة الداخلية على تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية بشوادر مبادرة كلنا واحد حيث تجبر مرتادي منافذ البيع على ارتداء الكمامة الواقية والتعقيم قبل الدخول والخروج منعا لتفشي فيروس كورونا بين المواطنين.





كما تعمل وزارة الداخلية على تعقيم كافة منافذ البيع ثلاث مرات يوميا للتأكد من النظافة والتعقيم مع منع التكدس والزحام قدر المستطاع بين المواطنين لضمان سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





تعاون الداخلية مع مصنعي الزي المدرسي لتوفير المتطلبات المدرسية

عقدت وزارة الداخلية لقاءات متعددة بين أصحاب السلاسل التجارية الكبري على مستوى الجمهورية وممثلي الغرف التجارية ومنتجي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى لتوفير كافة متطلبات العام الدراسي الجديد بجودة عالية بشوادر مبادرة كلنا واحد.





وذلك من خلال طرحها في منافذ بيع ثابتة أو سيارات متحركة، تغطي جميع محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.





مبادرة كلنا واحد تلاقى استحسان الجماهير

أعرب المواطنين عن امتنانهم بمبادرة " كلنا واحد" والتي تعرض منتجات دراسية ممتازة الخامات وبأسعار تتناسب مع محدودي الدخل وعبروا عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية المساهمة في رفع أعباء الأسر المصرية.



