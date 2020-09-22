ميركل تبحث هاتفيًّا مع رئيس وزراء اليابان تحسين العلاقات الثنائية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية شتيفن زايبرت أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثت هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوجا اليوم الثلاثاء سبل التعاون وتحسين العلاقات بين البلدين.وأشادت ميركل- خلال المحادثة الهاتفية- بالعلاقات الوثيقة والودية بين البلدين، واتفق رئيسا الحكومتين على التعاون الجيد في العلاقات الثنائية ومواصلة التعاون في القضايا المتعددة الأطراف.وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الإجراءات ذات الصلة لاحتواء وباء (كوفيد- 19) والإجراءات الإقليمية والدولية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.