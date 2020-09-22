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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سكرتير عام قنا يخضع للفحص الطبي ضمن أعمال «100 مليون صحة»

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:37 م
كمال شلبي
كمال شلبي
قنا: إسلام البكري
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تابع كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا، أعمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى والتي تم إطلاقها يوم الجمعة الماضى.

وأجرى شلبى الفحص الطبي، موضحًا أن مديرية الصحة أرسلت فريقًا طبيًا برئاسة الدكتورة إيناس فاروق مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتور أشرف السيد مدير إدارة الإعلام بالمديرية إلى ديوان عام المحافظة لإجراء الفحص للعاملين، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق سن 40 سنة، بالإضافة إلى المواطنين من الفئة العمرية من 18 حتى 40 سنة المسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بارتفاع في نسبة السكر والضغط عن المعدلات الطبيعية.

وأضاف سكرتير عام المحافظة أن المبادرة تقدم خدمات التوعية الصحية والكشف المبكر عن مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى لدى المصابين بالأمراض المزمنة، وكذلك إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دورى.

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