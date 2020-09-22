رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: التبغ سبب 20% من وفيات أمراض القلب التاجية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:39 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
أ ش أ
طباعة
قالت منظمة الصحة العالمية إن التبغ مسئول عن حوالى 20% من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية، مشيرة إلى أن حوالى 1.9 مليون شخص يموتون سنويًّا بسبب أمراض القلب التى يسببها التبغ وهو ما يعادل واحدًا من كل خمسة من جميع الوفيات الناجمة عن أمراض القلب.

وأوضحت المنظمة- فى تقرير اليوم الثلاثاء بمشاركة الاتحاد العالمي للقلب وجامعة نيوكاسل أستراليا قبل يوم القلب العالمى الذى يوافق 29 سبتمبر- أن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الحادة فى سن أصغر من غيرهم من غير المدخنين، مشيرًا إلى أن مجرد عدد قليل من السجائر فى اليوم والتدخين العرضى أو التعرض للتدخين غير المباشر يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ولكن إذا اتخذ متعاطو التبغ إجراءات فورية وأقلعوا عن التدخين فإن هذا الخطر سينخفض بنسبة 50% بعد عام واحد من عدم التدخين.

ونوه التقرير بالنظر إلى المستوى الحالى من الأدلة على التبغ وصحة القلب والأوعية الدموية والفوائد الصحية للإقلاع عن التدخين، فإن الفشل فى تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين لمرضى القلب يمكن اعتباره سوء الممارسة السريرية أو الإهمال.

ودعا الدكتور إدواردو بيانكو رئيس فريق خبراء التبغ التابع لاتحاد القلب العالمى جمعيات أمراض القلب إلى تدريب أعضائها على الإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى تعزيز جهود مناصرة مكافحة التبغ.

وقال التقرير إلى أن السجائر الإلكترونية أيضًا ترفع من ضغط الدم مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، محذرًا من أن ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب يزيدان من خطر الإصابة بالأعراض الحادة لفيروس كورونا، وحيث وجدت دراسة استقصائية حديثة لمنظمة الصحة أن من بين الأشخاص الذين توفوا بسبب فيروس كورونا فى إيطاليا كان 67 % يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفى إسبانيا كان حوالى 43% من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض يعيشون مع أمراض القلب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جماهير «التعاون» تطالب بإقالة رئيس النادي بسبب «كارتيرون»

حقيقة فرض 190 جنيهًا رسوم دخول بوابة مرور الإسماعيلية

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات سبتمبر

الصور

image description

عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

image description

تعيينات رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

image description

توسعة مدرستين في أسيوط للحد من الكثافةالطلابية

image description

الأحد.. بدء إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة أسيوط

image description

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

الأكثر قراءة

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

بداية من 17 أكتوبر.. تابع دروسك عبر تردد قناة مصر التعليمية

التحقيق مع 27 متهما فى التعدى على سيارة شرطة بالبدرشين

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبدالوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

موعد بدء فصل الخريف

«شمس المعارف الكبرى».. أخطر كتاب في التاريخ

هل غسل اليدين دون صابون عديم الفائدة؟

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-9-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
المزيد

الثقافة

بـ45 جنيهًا.. عقد زواج يكشف مؤخر صداق سيد درويش والراقصة جليلة

محمد حسن أفندى أول من خفض حروف العربية فى المطبعة من 900 إلى 28

غدًا.. «غنا مصرى» على مسرح الهناجر

إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس «الناشرين المصريين» غدًا