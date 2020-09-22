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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يناشد المواطنين استغلال فرصة التصالح على مخالفات البناء

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:43 م
محافظ مطروح
محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، المركز التكنولوجي لمجلس مدينة مرسى مطروح، للوقوف على الخدمات والتيسيرات المقدمة للمواطنين خاصة في إجراءات التقدم على التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأراضي.

واستمع محافظ مطروح للعديد من الاستفسارات والتساؤلات من قبل المواطنين الذين أسرعوا في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المدة المحددة في 30 سبتمبر الجاري، وقام بالرد والإجابة عليها، مؤكدًا على جهود المحافظة في سرعة حل المشاكل وبحث كل المطالب الخاصة بالتواصل مع كل الجهات المعنية كهيئة المجتمعات العمرانية وطلبات التصالح وتقنين الأراضي التي تدخل ضمن القرار 361 بنقل تبعية أراضي الساحل الشمالي للهيئة، بالإضافة إلى موقف طلبات التقنين قبل القرار 144 لسنة 2017، وكذلك رغبة العديد من المواطنين فى تقديم تيسيرات لهم في هذه الإجراءات.

ووجه محافظ مطروح، بتوفير وسائل الراحة، خاصة المراوح والتهوية، وكذلك زيادة عدد منافذ الاستقبال مع الدفع بمزيد من الموظفين لاستقبال طلبات المواطنين، وسرعة إنهاء الإجراءات والرد على استفسارات المواطنين، مع الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا على فتح جميع المراكز التكنولوجية بمجالس المدن لاستقبال طلبات المواطنين وتسهيل الإجراءات وتخفيف الزحام وسرعة التعامل مع ذلك الملف من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلًا.

وناشد محافظ مطروح المواطنين بسرعة التقدم لتقنين أوضاعهم ودفع رسوم جدية التصالح والاستفادة من كل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والتخفيضات التي أقرتها المحافظة للتيسير عليهم لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون بعد انقضاء المدة المحددة في نهاية سبتمبر الجاري.

وقرر محافظ مطروح فتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام بالمحافظة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التقدم للتصالح في مخالفات البناء بمدينة مرسى مطروح، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح تيسيرا على المواطنين وتخفيفا للزحام.

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