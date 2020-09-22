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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة عصابة انتحلت صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بعابدين

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:54 م
حبس عصابة
حبس عصابة
نجلاء رفاعي
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أحالت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الثلاثاء، تشكيل عصابي ينتحل صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين، إلى المحاكمة الجنائية.

كان قد تلقى قسم شرطة عابدين بلاغًا من تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب يفيد بأنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم استوقفه شخصان وادعيا بأنهما من رجال الشرطة واصطحباه داخل سيارة أجرة "تاكسى" قيادة آخر.

وقاموا بتفتيشه واستولوا منه على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية ووضعهم داخل مظروف ثم أجبراه على النزول من السيارة أعلى كوبرى أكتوبر، وعقب انصرافهما اكتشف قيامهم باستبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطلَين، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم 7 مظاريف ورقية بداخلهم كمية من ورق الجرائد فى حجم العملات الورقية.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث النصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة وارتكابهم واقعة أخرى بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى ومشغولات ذهبية متحصلات نشاطهم الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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