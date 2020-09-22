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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة القاهرة توقع تعاونًًا فى 3 مجالات مع وزارة الخارجية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:21 م
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت
إسراء جمال
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وقع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، بروتوكول تعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية، في المجالات العلمية والأكاديمية والتطبيقية المشتركة بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات العلمية المتوفرة لدى الطرفين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن جامعة القاهرة تستهدف التوسع في المساهمة الفعالة في الإعداد العلمي للدبلوماسيين، مشيرًا إلى أنه تم عقد العديد من الاتفاقيات المشتركة مع المؤسسات الكبرى في الدولة لرفع الكفاءة والتأهيل الأكاديمي ومنح الدرجات العلمية العليا.

وأوضح أن بروتوكول التعاون يتضمن إعداد الدراسات الأكاديمية العليا ومنح درجة الماجستير الأكاديمي للدارسين بمعهد الدراسات الدبلوماسية في المجالات التي يحددها الطرفان.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن بروتوكول التعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية يتضمن تنظيم وعقد البرامج والدورات التدريبية والبحوث والدراسات المشتركة، وتبادل الأساتذة والخبراء في جميع الأنشطة البحثية والتدريبية، والتعاون في تنظيم وإقامة الفعاليات والمؤتمرات والندوات العلمية والحلقات النقاشية، وتبادل المطبوعات والنشرات والمجلات الدورية.

حضر توقيع الاتفاقية نواب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ومن معهد الدراسات الدبلوماسية السفير خالد راضي، مساعد وزير الخارجية ومدير المعهد، والسيد الوزير المفوض شريف إسماعيل، نائب مدير معهد الدراسات الدبلوماسية.

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