«صالح أبوك».. رسالة وائل غنيم للهارب محمد علي

وجه الناشط السياسي وائل عنيم رسالة إلى المقاول الهارب محمد على، جاء عنوانها "صالح أبوك اللي متبري منك"، موضحا أن الأب يشعر بالبؤس بسبب إنجابه للهارب، وأنه يسير في كل الطرقات ليعلن تبرأه منه.وتابع "غنيم" أنه يتوجب على المقاول الهارب أن يجمع شتات أسرته في منزل واحد، ويبتعد عن كل هذه الأحاديث البائسة.جاء تعليق وائل غنيم في أعقاب دعوات من المقاول الهارب لتظاهرات في مصر، كان آخرها الأحد الماضي 20 سبتمبر، التي باءت بالفشل في ضربة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية.