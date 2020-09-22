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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

زينة في انتظار سيناريو مسلسلها الجديد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:14 م
زينة
زينة
دعاء عبد المقصود
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تنتظر الفنانة زينة انتهاء الكاتب والسيناريست مدحت العدل من كتابة سيناريو مسلسلها الرمضاني الجديد لبدء تحضيرات العمل، والذي تتكتم تفاصيله لضمان عنصر المفاجأة للجمهور.

وما زالت تبحث زينة مع الجهة المنتجة للعمل عن المخرج المناسب للقصة التي ستقدمها في رمضان المقبل، والمقرر أن تناقش من خلالها إحدى القضايا الهامة.

وتجمع جلسة ثلاثية بين زينة والشركة المنتجة والسيناريست مدحت العدل خلال الفترة المقبلة لحسم عدد من الأمور المتعلقة بالعمل وترشيح الأبطال المشاركين في المسلسل.

وشاركت زينة مؤخرًا في بطولة فيلم "الفلوس" الذي تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، وهو من بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

وقدمت زينة في موسم رمضان الماضي مسلسل "جمع سالم " الذي تناول قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

وشارك في بطولة المسلسل دلال عبدالعزيز، ملك قورة، ريم البارودي، محمد علاء، محمد عادل ومحمد شاهين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد.

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