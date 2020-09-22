إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس «الناشرين المصريين» غدًا

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، عن أنه في ضوء الإعداد والتجهيز لانتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة الاتحاد، والتي سيتم إجراؤها غدًا، سيتم فتح باب تسجيل الحضور من 10 صباح غد الأربعاء، وحتى الثانية عشرة ظهرًا.وأوضح الاتحاد في بيان له، اليوم، أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم تأجيل عقد الجمعية العمومية لمدة أسبوع وفقًا للقانون وسيتم عقدها يوم 30 سبتمبر الجاري.ولفت البيان إلى أنه: "علمًا بأنه وفقًا للقانون؛ فإن من سيكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات، الممثل القانوني المسدد للاشتراك السنوي قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين".