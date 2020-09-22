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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة ربة منزل قتلت سيدتين لسرقتهما بمدينة نصر.. 21 أكتوبر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:02 م
محاكمة ربة منزل
محاكمة ربة منزل
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها السائق لقتل مواطنة ونجلتها لسرقة المشغولات ذهبية بمدينة نصر، ليوم 21 أكتوبر للمرافعة، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمة "سوزان.م"، ربة منزل بقتل المجني عليها "مني.م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية لقتلها، وأعدت لذلك الغرض سلاحًا أبيض- سكين- وما أن ظفرت بها حتى سددت لها عدة طعنات استقرت في صدرها وبطنها باستخدام السلاح الأبيض.

واقتران تلك الجناية بجناية أخرى في ذات الزمان والمكان قتلت المتهمة المجني عليها "آية.ع" بأن سددت إليها عدة طعنات استقرت في ظهرها وبطنها باستخدام ذات السلاح قاصدة من ذلك قتلها محدثة إصابتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها بالإضافة إلى قيامها بسرقة المنقولات المبينة بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهم الثاني زوجها "سامح.ب"، سائق، في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتفق معها على ذلك وساعدها بأن نقلها بسيارته لمكان الحادث ثم غادر وانتشلها عقب اتمامها لجريمتها.

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