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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يتلقى دعوة من «سلفا كير» لحضور توقيع اتفاق سلام مع حركات مسلحة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:01 م
السيسي
السيسي
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول "توت جلواك"، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وضيو ماطوك، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن "جلواك" نقل للرئيس السيسي رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير"، متضمنةً الدعوة للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة السودانية، والتي ستعقد في مدينة جوبا مطلع شهر أكتوبر القادم.

من جهته؛ طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، معربًا عن التقدير لدعوة مصر إلى هذا الحدث الهام، وذلك امتدادًا للجهود التي تبذلها مصر دعمًا لاستقرار السودان الشقيق وحرصًا على مقدراته، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات متميزة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان، أكد الرئيس عزم مصر على تعزيز التعاون الثنائي وتقديم الدعم لجنوب السودان في كافة المجالات خاصةً التنموية، وذلك للاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في دفع عملية التنمية والبناء، وفي ضوء الإمكانات والثروات الكامنة التي تزخر بها جنوب السودان، وذلك بهدف تلبية تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.

وفِي هذا السياق، شدد الرئيس على أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لتحقيق البناء والتنمية في جنوب السودان.

من جهته؛ نقل جلواك تحيات الرئيس سلفا كير إلى الرئيس، معربًا عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومثمنًا التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان آخر تطورات الأوضاع السياسية في بلاده، مشيدًا في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعمًا لاستقرار المنطقة وجنوب السودان، والتي تأتي في إطار دور مصر المحوري على المستوى الإقليمي وكذلك ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها مياه النيل وآخر تطورات ملف سد النهضة.

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