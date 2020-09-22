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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«إسكان النواب» تطالب بتنفيذ تكليف السيسي بإنشاء «أسمرات في كل محافظة»

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:06 م
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، من الحكومة بصفة عامة ومن جميع المحافظين على مستوى الجمهورية، بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء وتنفيذ مشروع سكني على غرار مشروع الأسمرات بجميع عواصم المحافظات.

وقال إسماعيل، في بيان اليوم، إن نجاح الحكومة في تنفيذ هذا المشروع القومي الكبير سيجعل هناك "مشروع أسمرات" في الـ26 من عواصم المحافظات، بعد تنفيذ هذا المشروع الحضاري في القاهرة، مطالبًا بعقد اجتماع طارئ وعاجل لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لأن هذا المشروع سوف يقضي على كارثة العشوائيات التي تفشت داخل مختلف عواصم المحافظات بعد تفشي ظاهرة البناء العشوائي وغير المخطط.

واقترح النائب دعوة المحافظين داخل كل محافظة لرجال الأعمال والاستثمار ومؤسسات المجتمع المدني لحضور الاجتماع الطارئ لمناقشة هذا الملف من مختلف جوانبه، ومساهمة الجميع في تنفيذه لصالح أهالينا من البسطاء والفقراء، مطالبًا بتمليك وحدات الإسكان داخل مشروعات "إسكان الأسمرات" بمختلف المحافظات بالمجان لغير القادرين والفقراء مع تأثيثها، وإنشاء مختلف المرافق والخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية داخل هذه المشروعات على غرار ما تم فى مشروعات أسمرات القاهرة.

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