مساعد وزير الزراعة ورئيس قطاع الإنتاج يتفقدان مزارع شرق العوينات (صور)

تفقد اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للخدمات البيطرية، يرافقه الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، عددًا من المشروعات الإنتاجية بمنطقة شرق العوينات، وذلك في زيارة استمرت لمدة ثلاثة أيام تم خلالها تفقد عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني بالمنطقة.وقال اللواء إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاهتمام بصعيد مصر والاهتمام بمحاور التنمية الاستراتيجية.وشملت الزيارة تفقد مزارع قطاع الإنتاج بالمنطقة، والتي تقع على مساحة 37 ألف فدان، وتشمل زراعات مفتوحة: الذرة الشامية، والنخيل، فضلا عن مزارع للإنتاج الحيواني، كما شملت تفقد قاعدة الجراد في المنطقة والوحدة البيطرية، وكذلك محطة الزراعة الآلية ومحطة الإرشاد والزراعة البحثية التابعة للمحطات المركزية.وأكد مساعد وزير الزراعة على أهمية تحسين الأداء، ورفع الكفاءة لزيادة الإنتاجية، مع ضرورة استخدام النظم الحديثة، وتطبيق الأبحاث العلمية، الخاصة بزيادة الإنتاجية، وتحسين السلالات.وأشار إلى أن الدولة والوزارة تعمل على تدعيم الاستثمار الجيد والجدي الذي يهدف إلى إحداث التنمية المستدامة والذي يؤدي حق الدولة.وقال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، أن هناك توجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحفاظ على موارد قطاع الإنتاج والتوسع في الزراعات المختلفة والمحافظة على الثروة الحيوانية للمساهمة فى تأمين الأمن الغذائي لشعب مصر.وأكد على أن هناك اهتمام بالتركيز على زيادة الإنتاجية، فضلا عن استخدام أساليب الري المطورة لترشيد استخدام المياه.