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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط متهم بالنصب على مواطنين بالغربية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:05 م
ضبط متهم بالنصب
ضبط متهم بالنصب
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، اليوم الثلاثاء، من ضبط متهم بالنصب، استولى على 150 ألف جنيه من 3 مواطنين بمحافظة الغربية، بدعوى قدرته على إلحاقهم بالعمل في وظائف حكومية.

كان قد تبلغ لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، من 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة طنطا، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاقهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية بالغربية، مدعيا علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم، ومقيم بدائرة مركز شرطة قطور، بممارسة نشاط إجرامي  فى الاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين وقدرته على إلحاقهم بوظائف في الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد (خلافا للحقيقة)، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى قدره (150 ألف جنيه) من الشاكين زاعمًا مقدرته على إلحاقهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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