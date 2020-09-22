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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مركز هندسة البرمجيات ينظم مؤتمر DevOpsDays Cairo أونلاين

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:09 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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نظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النسخة الثالثة من مؤتمر DevOpsDays Cairo 2020 عبر الإنترنت، وذلك تحت شعار "ديفوبس أثناء جائحة كورونا".

افتتح فعاليات المؤتمر المهندس عمرو محفوظ، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عثمان، نائب رئيس الهيئة ورئيس المركز.

ورحب محفوظ، في كلمته الافتتاحية، بالضيوف ورعاة المؤتمر، حيث أشار إلى أن مصر نجحت في اجتياز اختبار الانتقال إلى الخدمات الرقمية والعمل من المنزل خلال جائحة فيروس كورونا، وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الوزارة والحكومة لتحديث ورفع مستوى جاهزية البنية التحتية للاتصالات.

وأضاف محفوظ أن العالم سيشهد المزيد من التغيرات، والتي ستدفع نحو تطور نماذج أعمال رقمية جديدة وأدوات أتمتة متقدمة مما يتطلب المزيد من التعاون والتجانس بين فرق العمل المختلفة وهذا ما تقوم به تطبيقات ومنهجية "الديفوبس".

وتحدث في المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين في منهجيات الديفوبس على المستوى المحلي والعالمي ومن ضمنهم مات ستراتون، خبير التحول بشركة "ريد هات" العالمية، وكذلك أندرو كلاي شيفر، والذي يمتلك خبرة طويلة في مجال تطوير حلول وتطبيقات المصادر المفتوحة ودورها في تحسين خدمات التشغيل وبناء المجتمع الرقمي.

ويأتي الحدث الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات العالمية العاملة في مصر مثل DXC Technology وIBM وOrange Labs، وذلك في إطار جهود المركز والهيئة لزيادة الوعي بأهم وأحدث اتجاهات تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الترابط والتواصل بين شركات تكنولوجيا المعلومات ومطوري البرمجيات ومديري المشروعات في هذا المجال.

وتمثل منهجية "ديفوبس" أحدث الاتجاهات التكنولوجية وتوصف بأنها «أحدث ثورة في منهجيات التحوّل الرقمي» داخل المؤسسات على اختلاف أحجامها وأنواعها والتي تعزز التواصل والتفاعل بين مطوري البرمجيات وخبراء إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات بما يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية، وتنفيذ العمليات ذات الصلة بشكل أكثر موثوقية وكفاءة.

وأسهمت جهود المركز في رفع مستوى الوعي باستخدام هذه المنهجية، حيث تم إطلاق خدمات استشارات "الديفوبس" للشركات المحلية، وذلك ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي يقدمها المركز وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة الشركات العاملة في القطاع أو الشركات والجهات التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملياتها.

وتضمنت قائمة رعاة المؤتمر هذا العام شركة "جيزة سيستمز" الرائدة في تصميم وتنفيذ مشروعات الحلول المتكاملة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، شركة "سيجيديم" المتخصصة في إدارة علاقات العملاء، مبادرة مصر للبرمجيات الحرة المفتوحة المصدر EgyptFoss، ومنصة "إبداع مصر-EgyptInnovate".

يذكر أن DevOpsDays هي سلسلة عالمية من المؤتمرات الفنية ذائعة الصيت انطلقت فعالياتها الأولي في بلجيكا عام 2009 وتتناول عمليات تطوير البرمجيات وعمليات البنية التحتية لتقنية المعلومات والعوامل المشتركة بينها.

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