تشميع مقهى يقدم «شيشة» للمواطنين في الوراق

شمَّع حي منطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، مقهى يقدم «شيشة» لرواده بمنطقة الوراق، ما يخالف قرارات رئاسة الوزراء، وتمت مصادرة جميع محتويات المقهى واتخاذ إجراءات الغلق والتشميع، ويواصل الحي حملاته لضبط المقاهي المخالفة.وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال شن الحملات الدورية لضبط المنشآت المخالفة، تم ضبط مقهى بشارع معهد الأبحاث بمنطقة الوراق يقوم بتقديم الشيشة لرواد المقهى، وعليه تمت مصادرة جميع محتويات المقهى، وتم تشميعه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.ويتابع الحي مدى التزام أصحاب المقاهي بقرارات الحكومة بإعادة فتح المقاهي تحت رئاسة المهندس أسامة السقعان رئيس حي الوراق، والتزام المواطنين بقرارات الحكومة واتباع كافة سبل الوقاية ضد فيروس كورونا، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.