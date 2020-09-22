مالك مخبز اختلس 372 ألف جنيه من أموال الدعم بالسلام

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المسئول عن مخبز بلدي استولى على 372 ألف جنيه بالتلاعب في منظومة الخبز في مدينة السلام.وتبين قيامه بالاستيلاء على مبلغ 372،098 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا.وكذلك التصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها فى السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.