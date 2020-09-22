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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مزايدة علنية لإستغلال 6 شواطئ بالإسكندرية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:39 م
شواطئ بالإسكندرية
شواطئ بالإسكندرية
هبه عويضه
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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون المالية، عن طرح عمليات استغلال عدة شواطئ في مزايدة علني.

وأشار بيان صادر من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الشواطئ التي تم طرحها هي كالتالي:

1_شاطئ الانفوشي (الخدمة لمن يطلبها) الانفوشي الشرقي سابقًا حى الجمرك بقيمة التأمين المؤقت خمسون الف جنية ) جلسة الإثنين الموافق 2020105.

2_شاطئ رأس التين الشرقى المميز حى الجمرك قيمة التأمين المؤقت ثلاثون الف جنيه مصرى، جلسة الأثنين الموافق2020105.

3_شاطئ رأس التين الغربي (الخدمة لمن يطلبها) قيمة التأمين المؤقت خمسة وعشرون الف جنيه مصرى، جلسة الإثنين 2020105.

4_شاطئ بليس( ١ ) المميز بنطاق حى العجمي قيمة التأمين المؤقت، مائة الف جنيه جلسة الأربعاء 2920107.

5_شاطئ الهانوفيل الشرقي المميز حى العجمي قيمة التأمين المؤقت ثلاثون الف جنية مصرى جلسة الإحد الموافق 20291011.

6_شاطئ مارينا أبو يوسف (الخدمة لمن يطلبها ) قيمة التامين المؤقت عشرون الف جنيه جلسة الاحد 20201011.

وأضاف البيان أن قيمة كراسة الشروط بـ 299 جنية، وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بمبني ديوان عام المحافظة بمنطقة سموحة أمام الغابة الترفيهية.

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