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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السلع التموينية» تعلن عن مناقصة عالمية جديدة للقمح

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:30 م
القمح
القمح
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، عن طرح مناقصة عالمية لاستيراد القمح، عن فترة شحن من 21 إلى 30 نوفمبر 2020، على أن يكون السداد بتسهيلات موردين 180 يوما.

وأوضحت أنه يجب تقديم العروض من جانب الموردين بمقر الهيئـة قبل السـاعة الثانية عشر ظهـرا بتوقيت القاهرة اليوم، على أن يتم البـت فى العروض حتى الساعة 2 عصرا في نفس اليوم.

وأعلنت الهيئة عن أنواع الأقماح التي ترغب في شرائها الهيئة وهي (القمح الأمريكي الشتوي الأبيض الناعم، القمح الأمريكي الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، أو القمح الكندى الناعم، قمح فرنسي قابل للطحن، قمح أسترالى قياسي ناعم، قمح ألمـانى قابل للطحن،قمح ارجنتينى صالح للخبز، قمح روسي قابل للطحن، قمح أوكراني قابل للطحن، قمح روماني قابل للطحن، قمح بولندى قابل للطحن أو قمح من المنشأ البلغاري،قمح صربى قابل للطحن، قمح مجري قابل للطحن، قمح باراجوانى قابل للطحن، قمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح روسي قابل للطحن رغبة البائع طبقًا لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني.

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