وفاة شقيق الفنان محمود حميدة

رحل عن عالمنا صباح اليوم المهندس فايز حميدة، شقيق النجم الكبير محمود حميدة، بعد صراع مع المرض خلال الأيام الماضية.وكتبت إيمان، ابنة الفنان محمود حميدة، ناعية عمها عبر "فيسبوك": "لا إله إلا الله البقاء لله وحده في ذمة الله عمي فايز حميدة الحبيب، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وارزقنا الثبات ولا حول ولا قوة إلا بالله".