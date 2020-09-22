«التعليم» تناقش «الشكل الجديد» للقنوات التعليمية اليوم

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، سيجتمع مع عدد من المسئولين عن القنوات التعليمية الثالثة والنصف ظهر اليوم، لمناقشة خطة تطويرها واستغلالها لصالح استفادة الطلاب، توافقًا مع إعلانه سابقًا بأنه سيكون لها شكل جديد.وكشفت المصادر لـ"الدستور"، عن أنه سيتم استغلال مدينة مبارك التعليمية، وكذلك الوسائل التعليمية في "روكسي" لتصوير عدد من الدروس التي سيتم إذاعتها على المنصات التعليمية، أو تصوير برامج القنوات، مؤكدة أن الوزير سيعد خطة كبيرة وشاملة لتطوير القنوات التعليمية حتى يعود الطلاب إليها والاستفادة منها.وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد قال في تصريحات تليفزيونية، إن الوزارة تحاول نقل الطلاب من الشيء الذي ورثوه وألفوه إلى شيء أفضل، ولو ترك أصحاب المراكز الدروس الخصوصية الطلاب "هيكونوا كويسين"، موضحًا أنه يجب أن يكون لدى المتعلم استعداد للتعلم، مشيرًا إلى أن الامتحان لن يكون صعبًا وكل الأسئلة مرت على الطالب في الصفين الأول والثاني الثانوي.