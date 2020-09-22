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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:26 م
محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
كتب صلاح حسنى
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أعلن مجلس مدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء جميع المباني من منازل وحظائر مواشي ومخازن وأقفاص سمكية، وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب مياه النيل أو الفيضان على أراضي طرح النهر.

من جانبه، قال اللواء محمد سالم رئيس المدينة، في بيان له اليوم، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها تزامنا مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل خلال الأيام القادمة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل وحدوث غمر لأراضى طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائى، والمعتدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية.

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