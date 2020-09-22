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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: بدء تجهيز مصنع 60 بفاكسيرا لتصنيع لقاح كورونا المحتمل في مصر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:47 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، ورئيس اللجنة القومية للإشراف على الأبحاث الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد في مصر، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، شددت على ضرورة الانتهاء سريعا من أعمال تطوير وتجهيز مصنع 60 بالشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" للاستعداد لتصنيع لقاح كورونا الصينى المحتمل عقب الانتهاء من التجارب الإكلينيكية عليه في مصر.

وأوضح حساني، في تصريح خاص ل"الدستور"، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، سوف تتفقد المصنع خلال أيام للوقوف على الاحتياجات اللازمة لتشغيل والبدء في تجهيزها على الفور.

وأشار إلى أن هناك لجنة من منظمة الصحة العالمية سوف تتفقد المصنع نهاية الشهر الجاري لتقييم والوقوف على وضعه على الطبيعة.

ولفت حساني إلى أن العالم يبحث عن لقاح لفيروس كورونا المستجد، ولكن الإجراء الاعتيادى لأبحاث اللقاحات على مستوى العالم تنتهى فى مدة ما بين 5 و10 سنوات، حيث إن كل اللقاحات السابقة التى تم إنتاجها من غير التطعيم تستغرق على الأقل 5 سنوات.

وأشار إلى أن هناك شراكة بين وزارة الصحة وشركة سينوفاك الصينية لتصنيع اللقاحات التي لديها مصل آخر تجري عليه التجارب في المرحلة الثالثة، وقريبا سيأخذ تصريحا بالإنتاج، وفور أن يأخذ تصريح الإنتاج سترسل الشركة بعثة تقييم لنفس خط الإنتاج بشركة فاكسيرا للعمل على إنتاج اللقاح على الفور.

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