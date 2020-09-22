320 مرشحًا لانتخابات النواب بالغربية يخضعون للكشف الطبي

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتور عبدالناصر حميدة، عن أن مستشفيات المحافظة المختلفة والمحددة لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب استقبلت 320 مرشحًا محتملًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن جميعهم خضعوا للكشف الطبي.وقال حميدة إن الكشف الطبي يجري في مستشفيات «زفتى العام، السنطة العام، المحلة العام، المنشاوي العام، كفرالزيات العام، وقطور المركزي»، ومن المقرر أن تستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، مؤكدًا أنه تم التشديد على إدارة المستشفيات باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين، كما جرى تخصيص أماكن منفردة للكشف الطبي عليهم بمسارات خاصة.وطالب وكيل وزارة الصحة بالغربية المرشحين بالدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف الطبي، حيث إن وزارة الصحة ملتزمة بالكشف على من قام بالتسجيل طبقًا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع.