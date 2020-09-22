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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

320 مرشحًا لانتخابات النواب بالغربية يخضعون للكشف الطبي

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:26 م
الدكتور عبدالناصر
الدكتور عبدالناصر حميدة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلنت مديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتور عبدالناصر حميدة، عن أن مستشفيات المحافظة المختلفة والمحددة لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب استقبلت 320 مرشحًا محتملًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن جميعهم خضعوا للكشف الطبي.

وقال حميدة إن الكشف الطبي يجري في مستشفيات «زفتى العام، السنطة العام، المحلة العام، المنشاوي العام، كفرالزيات العام، وقطور المركزي»، ومن المقرر أن تستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، مؤكدًا أنه تم التشديد على إدارة المستشفيات باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين، كما جرى تخصيص أماكن منفردة للكشف الطبي عليهم بمسارات خاصة.

وطالب وكيل وزارة الصحة بالغربية المرشحين بالدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف الطبي، حيث إن وزارة الصحة ملتزمة بالكشف على من قام بالتسجيل طبقًا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع.

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