الأمن العام يضبط 145 قطعة سلاح نارى و20 بلطجيًا

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط 145 قطعة سلاح نارى، و181 قضية مخدرات، وتنفيذ 75005 أحكام قضائية متنوعة.وتم ضبط تشكيلين عصابيين ضما 8 متهمين، ارتكبوا 6 حوادث متنوعة، و34 متهمًا هاربًا من المراقبة، و20 متهمًا بممارسة البلطجة، و451 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 4 دراجات نارية، وتحرير 15482 مخالفة مرورية، وفحص 70 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واستمرار الحملات الأمنية.