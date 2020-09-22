موسكو: عودة 394 لاجئًا سوريًا من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 394 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) الحدوديين.وأوضح المركز - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين من الأراضي الأردنية إلى سوريا خلال الساعات الأخيرة عن طريق معبر (نصيب) الحدودي، مشيرًا إلى أن 7 نازحين عادوا أيضًا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأشار إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الماضية بتطهير 2.2 هكتار من الألغام بمدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 58 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.