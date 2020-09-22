رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: عودة 394 لاجئًا سوريًا من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:29 م
لاجئًا سوريًا
لاجئًا سوريًا
أ ش أ
طباعة
ذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 394 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) الحدوديين.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين من الأراضي الأردنية إلى سوريا خلال الساعات الأخيرة عن طريق معبر (نصيب) الحدودي، مشيرًا إلى أن 7 نازحين عادوا أيضًا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الماضية بتطهير 2.2 هكتار من الألغام بمدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 58 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«وقعوا فى بعض».. الإخوان ينقلبون على المقاول الهارب: «أهطل وحرامى»

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

مجلس الدولة: فصل الموظف متعاطي المخدرات نهائيًا من الخدمة

«التعليم» تحدد 7 فئات معفاة من مصروفات المدارس

الصور

image description

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

image description

العمل فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع بأسيوط

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

الأكثر قراءة

التحقيق مع 27 متهما فى التعدى على سيارة شرطة بالبدرشين

مجلس الدولة: فصل الموظف متعاطي المخدرات نهائيًا من الخدمة

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات سبتمبر

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبدالوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

هل غسل اليدين دون صابون عديم الفائدة؟

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-9-2020

الحرائق تدمر قرابة 6100 منزل فى كاليفورنيا

سبب نفوق عشرات الحيتان فى أستراليا

مقالات الرأي
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
المزيد

الثقافة

«وسط البلد» على مسرح النافورة بالأوبرا.. الليلة

ملتقى «شباب الحدود» ينظم جولة للمعهد القومي لعلوم البحار

16 عامًا مدة كتابة الجامع الصحيح للإمام البخاري

وفد السفارة المصرية يلتقي بمدير متحف بوشكين في موسكو